Avrupa’nın çetin kışı

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa'nın kuzeyinde çetin kış koşulları ve aşırı kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Almanya'nın Bavyera eyaletindeki Berchtesgaden kasabasında yoğun kar yağışı nedeniyle acil durum ilan edildi. Kasabada yaşayanlar göçük korkusuyla çatılarının temizlenmesi için orduyu göreve çağırdı. Tanklar Alman vatandaşlarına yardım için sokaklara indi. Kasabadaki okullarda bu hafta eğitim verilemedi. Tren seferleri de iptal edildi. Çekya da yoğun kar yağışından nasibini aldı. Yağış nedeniyle ülke genelinde 9 binden fazla eve elektrik verilemiyor. Onlarca yol da kar nedeniyle kapandı. Rusya ve Gürcistan da sıcaklıkların rekor seviyelere düşmesiyle zor günler geçiriyor. Moskova ve Saratov'da evlerin cepheleri buz ile kaplandı.Yaklaşık bir haftadır süren kar yağışı Bosna Hersek, Sırbistan, Makedonya, Kosova ve Arnavutluk'ta hayatı felç etti. Bosna Hersek'in Kladanj şehrinde kar kalınlığının bir metreyi aşması nedeniyle bölgede "doğal afet" ilan edildi. Furkan Haykır / BELGRAD