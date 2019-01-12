Belçika’da bir Sarı Yelekli hayatını kaybetti

Belçika ve Hollanda arasında eylem yapan Sarı Yelekliler arasında bulunan bir kişi kamyon çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kamyon şoförü kaza sonrası olay yerinden kaçtı.

Belçikalı Sarı Yelekliler'in dün gece saatlerinde gerçekleştirdiği eylem ölümle bitti. Belçika ve Hollanda arasındaki Liege'den Hollanda'nın Maastricht kentinde giden E25 otobanında Visé çıkışında eylem yapan yaklaşık 30 kişilik eylemci grubun arasına kamyon daldı. Kaza sonucu 50 yaşındaki Belçikalı Roger B. olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda 1 kişi ise yaralandı. Kamyon şoförü kaza sonrası olay yerinden kaçtı.



LİEGE SAVCISI SORUŞTURMA BAŞLADI

Yaşanan kaza sonrası olay yerine gelen Liege Savcısı Catherine Collignon, olay hakkında soruşturma başlattı. Visé Belediye Başkanı Viviane De Vries de olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Kaza hakkında açıklamada bulunan Vries, "Polis kamyon şoförünü 'az ileriye git ve orada ifadenizi alacağız' demiş. Polisin kamyon şoförünü bekle dediği alana varınca kamyon şoförünün uzaklaştığı görülmüş. Kamyon şoförü aranıyor" dedi.

Collignon ise, "Kamyon şoförün Sarı Yelekliler'e çarptığının farkında olmadığını düşünüyorum. Ya da can korkusu nedeniyle kaçtı" dedi.

