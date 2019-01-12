Ford, binlerce işçi çıkaracak

BUGÜN NELER OLDU

Avrupa'da yaklaşık 50 bin kişiye istihdam sağlayan Amerikan otomobil şirketi Ford, binlerce işçisine çıkış veriyor. Ford'un Avrupa Şefi Steven Armstrong, 18 bin çalışanı olan Köln'deki fabrikalarında binlerce çalışanın işine son vereceklerini duyurdu. Hangi fabrikadan kaç kişi çıkarılacağı ise açıklanmadı.BU haber Almanya'da aralarında binlerce Türk'ün de bulunduğu 24 bin çalışanı endişelendirdi. Yıl ortasına kadar hangi fabrikadan kaç kişinin çıkacağı netleşecek. Ford geçen yıl Fransa'da, 2014'te de Belçika'da fabrika kapatmıştı. Ford'un C-Max modelinin ağustos ayında üretiminin durdurulacağı belirtildi. KÖLN