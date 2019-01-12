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'da "sarı yelekliler" hükümeti etti

'da "sarı yelekliler", farklı kentlerde hükümeti etti.

AA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 12.1.2019 18:44

Sarı yelekliler, sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine Lahey, Amsterdam ve Rotterdam'ın da olduğu 14 farklı kentte toplandı.

Genellikle ülkedeki aşırı sağ grupların yer aldığı gösterilerde, Hollanda Başbakanı Mark Rutte ve hükümetin politikaları protesto edildi.

Ülkenin Belçika sınırında dün kaza sonucu hayatını kaybeden sarı yelekli eylemci için siyah kurdele takan eylemcilerin üzerindeki yeleklerde "Hakkını aramak için ayağa kalk", Rutte bizim başbakanımız değil" ve "Hükümet istifa" yazıları yer aldı.

Lahey'de Meclis önündeki meydanda toplanan yaklaşık 50 sarı yelekli ise Başbakan Rutte'nin istifasını talep etti.

Daha sonra şehrin merkezinde Hollanda bayrakları ile yoğun güvenlik önlemleri altında yürüyüş yapan eylemciler, "Rutte, defol git" sloganları attı.

Bu arada, ülkede 7 haftadır toplanan "sarı yelekliler"e alternatif olarak örgütlenen "kırmızı yelekliler", yarın Utrecht kentinde hükümet karşıtı gösteri yapacak.

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Hollanda'da "sarı yelekliler" hükümeti protesto etti
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