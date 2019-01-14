İsveç’ten binlerce FETÖ’cüye oturma ve çalışma izni

İsveç devlet televizyonu, İsveç Göçmen Dairesi tarafından Türkiye'den 15 Temmuz'dan sonra kaçan yüzlerce FETÖ üyesine oturma ve çalışma izni verildiğini duyurdu. İsveç Televizyonunun haberine göre, darbe girişiminden sonra İsveç'e kaçan FETÖ'cülerin İsveç Göçmen Dairesine yaptıkları sığınma başvurularının yüzlercesine oturma ve çalışma izninin verildiği belirtildi. Haberde, çalışma izni alanlarının Türkiye'de devam eden FETÖ davaları ile bağlantısı olduğu da ifade edildi.

Haberde, İsveç'e kaçan FETÖ'cülerin sayısının 2015 yılında 253, 2016 yılında ise son aylardaki aşırı artış ile 738'e çıktığı kaydedildi. 2017 yılında ise bu sayı 872'ye yükselirken, 2018 yılında sığınma ve çalışma isteyen FETÖ'cülerin sayısı 493 kişi oldu. İsveç kanunlarına göre, devamlı çalışma izni alan kişiler 5 yıl sonra İsveç vatandaşı olabiliyor.

Terör örgütü FETÖ, Almanya'nın başkenti Berlin'de 43 milyon euroluk kilise, sinagog ve cami yaptıracak. Alman hükümetinin 10 milyon euro yardım sözü verdiği projeyle ilgili olarak Berlin'de yaşayan Müslümanlar tepki gösterdi. Alman hükümetinin projeye şartlı olarak 10 milyon euroluk mali kaynak sözü vermesine karşı çıkan AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, "Fetullah Gülen'in içinde yer aldığı bir projenin Alman vergi mükelleflerinin parasıyla desteklenmesi skandaldır" açıklamasında bulundu.

15 Temmuz darbe girişiminde başarısız olunca FETÖ'nün Almanya'yı örgütün üssü seçerek faaliyetlerini yürütmeye devam ettiğine dikkat çekildi. FETÖ'nün Berlin'de kurduğu "Forum Dialog" isimli oluşumun dahil olduğu ve "House of One" vakfının bünyesinde yapılacak olan 43 milyonluk sözde dinler arası dialog projesi için FETÖ yandaşlarının para toplayarak, projeyi hayata geçirme gayretleri Türkler tarafından tepkilerle karşılandı.

"House of One" projesinde Haham Andreas Nachama, Protestan papaz Gregor Hohberg ve FETÖ'ye bağlı Forum Dialog'dan Kadir Sancı sorumlu yönetici olarak yer alıyor.