İsviçre demir yolları yolcularını uçan taksiyle taşıyacak

sviçre Demiryolları SBB yakın gelecekte yolcularını uçan taksilerle taşıyacak bir plan için çalışıyor.

Bloomberg'in aktardığına göre, Bunun için uçak taksi üreten Alman Lilium şirketi ile görüşmeler yapan SBB, tren istasyonlarındaki yolcularını gitmek istedikleri destinasyonlara ulaştıracak uçan taksiler çalıştırmayı planlıyor.

Elektrikle çalışacak taksilerde 5 kişiye kadar yolcu taşıyabilecek.

Elektrikli taksiler planlanmış şekilde havalanacak ve dikey olarak havalanacağı için bir piste de ihtiyaç olmayacak

İsviçre'de yayımlanan SonntagsZeitung gazetesinin haberine göre SBB sözcüsü Raffael Hirt, bu proje için Lilium firmasıyla görüşmelerin devam ettiğini ve tarafların bir niyet mektubu imzaladıklarını söyledi.

Söz konusu plana bazı siyasetçilerden sert eleştiri geldi. İsviçre Halk Partisi ve Bern Belediyesi ulaşım ve enerji direktörü Christoph Neahaus, İsviçre demiryollarının tren ulaşımı için hizmet veren bir servis olduğunu belirterek şirketin hava trafiği gibi ütopik planlar yerine demir yollarının sorunlarını çözmeleri gerektiğini söyledi.