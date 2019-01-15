30 bin sürücüyü cezadan kurtardı

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Almanya'nın Dortmund kentinde B1 numaralı otoyolda radara yakalanan Mikail Akın (41), gelen cezaya itiraz edince radardaki hata ortaya çıktı. Belediye söz konusu radara yaklaşık 30 bin sürücünün yakalandığı belirtildi. Akın, "16 Mart 2018 günü B1'de aracımla seyrediyordum. Kırmızı ışıkta durmuştum. Yeşil ışık yandı ve ilerlemeye başladım. Radarın flaşı patladı" dedi.Olaydan bir süre sonra 120 euro para ve bir ceza puanı ceza geldiğini ifade eden Akın, "Cezaya itiraz ettim ve mahkemeye başvurdum. Bilirkişi atandı. Radarda ayar yapılan kutunun vidasının birinde güvenlik mührü olmadığı anlaşıldı. Hâkim bu mührün neden olmadığını sorunca belediye yetkilileri net cevap veremedi. Cezam silinip dosya kapatıldı" şeklinde başından geçenleri anlattı.SÖZ konusu radara şubat 2017 ile mayıs 2018 arası haftada ortalama 500 aracın yakalandığı ve toplam radara yakalanan sürücü sayısının yaklaşık 30 bin olduğu düşünülüyor. Bu sürücülerin de cezaya itiraz edebilecekleri belirtildi. Belediyenin, eksik mühürden aylar öncesinden haberdar olduğu, ancak bile bile radarın çalışmasına müsaade ettiği de ortaya çıktı.AVUKAT Hakan Yılmaz, söz konusu radara yakalanan sürücülerin önce belediyeye yazılı olarak cezaya itiraz başvurusunda bulunmaları gerektiğini belirtti. Yılmaz, "Başvuruda ödenen ceza miktarı ve varsa ceza puanı geri talep edilmeli. Mahkeme itiraza olumlu cevap vermezse konu yargıya taşınmalı. Şayet sürücüye sürüş yasağı verilmişse tazminat hakkı da doğar" dedi.