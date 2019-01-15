İngiltere’de Brexit çıkmazı

BUGÜN NELER OLDU

parlamentosu, hükümetin Avrupa Birliği (AB) ile vardığı ülkenin AB'den ayrılması (Brexit) anlaşmasını bugün oylayacak. İngiltere Başbakanı Theresa May'in oylamayı kazanması halinde ülke 29 Mart'ta AB'den resmen ayrılmış olacak ancak başlayacak 2 yıllık geçiş süreci boyunca İngiltere pek çok bakımdan fiili AB üyesi olarak kalacak. Anlaşma Parlamento'dan geçmezse, Brexit sürecinin ne yönde ilerleyeceği de belli değil. May, Parlamento'nun Brexit anlaşmasını reddetmesi halinde, ülkesinin AB üyesi olarak kalması ihtimalinin artacağını söyledi.