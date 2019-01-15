İtalya'da 3 evsiz soğuktan öldü

Kızıl Haç Örgütü tarafından yapılan açıklamada, 3 evsizin soğuk hava şartlarından kaynaklanan sebeplerle hayatlarını kaybettikleri belirtildi.

Evsizlerden 2'sinin hafta sonunda öldüğü ve bunlardan birinin soğuktan korunmak için yaktığı ateşten zehirlenerek yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Diğer bir evsizin de pazartesi günü soğuktan donmuş cansız bedeninin bir parkta bulunduğu kaydedildi.

Roma sokaklarında yaşayan evsizlerin dramına dikkati çeken Kızıl Haç Örgütünün Roma sorumlusu Debora Diodati, kentin sokaklarının her köşesinde bir evsizin görüldüğünü ve gönüllülerin çabasının artık yeterli olmadığını vurguladı.

"Gerçek bir acil durumla karşı karşıyayız." diyen Diodati, evsizlerin barınma ve yiyecek sorununa acil çözüm bulunması çağrısı yaptı.