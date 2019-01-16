110 yıllık Alman kulübünü iflasın eşiğinden kurtardı!

Almanya'da tam 110 yıl önce kurulan ve 350 bin euro borç ile iflasın eşiğine gelen SG Wattenscheid 09 kulübünü başkan Oğuzhan Can kurtardı. Efsane futbolcuların yetiştiği kulüp birkaç ayda bağışlarla 150 bin euro topladı. Geriye kalan borcu Can 1977 yılında kurduğu spor kompleksi üzerinden karşılayıp kulübü hem iflastan hem de küme düşmekten kurtardı.

SAATLER KALA KURTULDU

KULÜBE tanınan süre hafta başında doldu. Asırlık kulübün iflas etmesini ve küme düşmesini kabullenemeyen Can, sürenin bitimine 4 saat kala 200 bin euroyu temin etti. Can, "Taraftarımız elinden geleni yaptı. Herkes gücü yettiğince maddi destek verdi ama yeterli olmadı. Kalan parayı şirketim WTC Camp Sport üzerinden sağladık. Zor anı aştık" diye konuştu.

EFSANELER YETİŞTİRDİ

Yıldıray Baştürk, Halil ve Hamit Altıntop kardeşler, Ahmet Dursun gibi milli futbolcularımızın yanı sıra Manchester City'de forma giyen Leroy Sane'nin de yetiştiği Wattenscheid 1990 ile 1994 sezonlarında Bundesliga'da mücadele etti. İşadamı Klaus Steilman'ın başkanlığı döneminde en görkemli yıllarını yaşayan kulüp, onun vefatı sonrası düşüşe geçti ve 4. Lig'e kadar geriledi. Kulüp başkanlığa Can'ı getirdi.

BİR DESTEK DE SCHALKE'DEN

KULUBÜN 20 km uzağındaki Schalke 04'de destek çağrısına olumlu yanıt verdi. Yakın zamanda geliri Wattenscheid'a kalacak olan dostluk maçı oynanacak. Wattenscheid, Türklerin de yoğun olarak yaşadığı Bochum, Gelsenkirchen ve Dortmund üçgeninde yer alıyor.

Çağlayan AKTÜRK / WATTENSCHEİD