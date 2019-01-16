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Sonsuza dek mutlu Mesut

ve Amine Gülşe’den evliliğe ilk adım! Mesut Özil ile Amine Gülşe nişanlandı

Giriş Tarihi: 16.1.2019
Sonsuza dek mutlu Mesut
Arsenal'ın yıldız futbolcusu Mesut Özil ile güzel oyuncu Amine Gülşe nişanlandı. Aile arasında gerçekleşen törende önce kız isteme merasimi gerçekleştirildi, ardından da nişan yüzükleri takıldı. İki yıllık aşklarını nikah masasına taşımak için ilk adımı atan çift, mutlu haberi sosyal medyada verdi. 25 yaşındaki Gülşe'yi İsveç'te yaşayan ailesinden isteyen ünlü futbolcu, nişanlısını alnından öperken çekilen fotoğrafı, "Allah'ın izniyle sonsuza dek" notuyla paylaştı. Güzel oyuncu da 30 yaşındaki Mesut Özil'e, "Sonsuza dek" yorumuyla karşılık verdi.

Fatih ÖZYAR / AMSTERDAM
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Sonsuza dek mutlu Mesut
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