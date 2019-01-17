Almanya size çok şey borçlu

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'ya 1972'de gelen ve 43 yıl Kiel'de tersanede kaynakçı olarak çalışan Çankırılı Osman Bakır, geçtiğimiz günlerde özel bir misafir ağırladı. Eşi ve oğlu MS hastası olan Bakır, oğlunun durumu ağırlaşınca adres değiştirdi. Bakır'ın beyan için gittiği belediyede çalışan memurun dikkatini, çiftin 50 yıldır evli olması çekti. Memur bunu belediye başkanına bildirdi.BAKIR'I başkanın ziyaret edeceğine dair mektup gelince aile hazırlık yaptı ve bekleyişe geçti. Kapı çaldığında aile Rendsburg kasabası Belediye Başkanı Hans Georg Volquardts'ı elinde çiçek ile gördü. Başkanın elinde sertifikalar da vardı ve Osman ile Hatice Bakır çiftini evliliklerinin 50. yılı dolayısıyla kutladı. Ardından kendisinin ve Eyalet Başbakanı'nın hazırladığı kutlama sertifikalarını takdim etti.DİKKATLİ memurun fark etmesi ile gelen kutlamada Başkan, "43 yıl çalışmışsınız. Bu süre zarfında ödediğiniz vergilerle ve ürettiklerinizle ülke kalkınmasına büyük destek verdiniz. Sizlere çok şey borçluyuz" dedi. Gururlanan ve çok mutlu olan 71 yaşındaki Bakır, "Başkanı kapıda görünce sevindik. Pasta ve Türk yemekleri ikram ettik. Oğluma yardımcı olacağını ve tekrar geleceği söyledi" dedi.Başkan Hans Georg Volquardts, 12 Ocak günü elinde çiçek ve sertifikalarla Bakır ailesinin kapısını çaldı, evlilikte yarım asrı deviren çifti tebrik etti. Aile ziyaretle büyük moral buldu.