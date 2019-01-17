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Corbyn: May anlaşması konusunda ciddi değil

İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, Başbakan 'in " anlaşması için Parlamento'da bir anlaşmaya varmak" konusunda 'ciddi olmadığını' savundu.

DHA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 17.1.2019 16:14
Corbyn: May Brexit anlaşması konusunda ciddi değil

May'in 'anlaşmasız Brexit seçeneğini' gündemden düşürmeye yanaşmadığına işaret eden Corbyn, bunun da Brexit anlaşması konusundaki 'ciddiyetsizliğin' önemli kanıtı olduğunu ileri sürdü.

Gazetecilere konuşan Corbyn, Başbakan'ın diğer partilerle mevcut Brexit anlaşmasına alternatif arayışı için göreşmeler yapma isteklerini de 'zaman kazanmaya çalışmak' diye nitelendirdi.
İşçi Partisi lideri, Başbakan May'i 'düzmece' konuşmalarla, milletvekillerini, Parlamento'da reddedilen "baştan savma anlaşma"yı desteklemezlerse "anlaşmasız Brexit" ile tehdit etmeye çalışmakla da suçladı.

Corbyn May'i, "anlaşmasız Brexit'i gündeminden tamamen düşürüp, kırmızı çizgileri yok etmeye" ve İşçi Partisi ve diğer partilerle işbirliği yapıp, Birleşik Krallık'ta çoğunluğun istediğini yerine getirmeye çağırdı.
Corbyn, İşçi Partisi'nin, Birleşik Krallık'ın AB ile gümrük birliğinin bir parçası olarak kalmasını ve "güçlü bir tek pazar ilişkisi"nin sürmesini desteklediğini sözlerine ekledi.

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Corbyn: May Brexit anlaşması konusunda ciddi değil
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