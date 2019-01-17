Mutlu son İstanbul’da

BUGÜN NELER OLDU

İki yıllık aşklarını nişanlanarak taçlandıran Mesut Özil ve Amine Gülşe, bu yaz İstanbul'da dünyaevine girecek. Arsenal'in yıldızı Mesut Özil ile Amine Gülşe'nin, nikah için İstanbul'da karar kıldıkları, düğünün de İstanbul Boğazı'nda yapılacağı öğrenildi. Ünlü çiftin mutlu gününe birçok ünlünün yanı sıra Mesut'un eski takım arkadaşlarının da katılması bekleniyor. Balayı için Uzakdoğu ülkelerinden birisine gideceği iddia edilen ünlü çiftin İstanbul'da 25 milyon euroya kadar bir malikane arayışı da başladı.Özil, geçtiğimiz günlerde kardeşini ziyaret edip, yeni doğan yeğeni Lina ile çektirdiği fotoğrafı sosyal medyada paylaşınca "Darısı başına" yağmuruna tutulmuştu.