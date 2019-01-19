Kavuşma anı

İ

BUGÜN NELER OLDU

Lübnan'dan kayınvalidesinin ölüm haberi gelince bir yaşındaki oğlu Mohammad Issa'yı da alarak Beyrut'a gitti. Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan anne Bedriye Bana'ya dönüş yolculuğunda oğlunun geçici oturum vizesinin bittiği söylendi ve Almanya'ya uçamayacağı belirtildi. 28 yaşındaki anne, evrakları düzenlemek üzere oğlunu geri bırakıp Almanya'ya geldi. Ana oğul iki yıl sonra kavuşabildi.Anne Bedriye Bana, Beyrut'ta halası tarafından bakılan oğlu ile her gün görüntülü konuştu. Issa ile annesinin kavuşması için Almanya'da imza kampanyası başlatıldı ve 107 bin imza toplandı. İki yıl sonra İssa'ya Almanya'ya gelme izni çıktı. Aile sevince boğuldu. Perşembe günü İstanbul'dan Düsseldorf'a gelecek uçak sabırsızlıkla beklenmeye başlandı. Uçak indi, Issa kapıdan kollarını açarak çıktı ve annesine sıkı sıkı sarıldı.KAVUŞMA anına tanık olanlar duygusal anlar yaşarken, Bedriye Bana, artık oğlunun başını okşayabileceği ve onunla gülebileceği için çok mutlu olduğunu söyledi. Mardin'den altı yaşındayken Almanya'ya gelen ve Louay El Merhi ile evlenen Bedriye'nin Dünya (6) ve Zahraa (8) adında iki kızı var, dördüncüye hamile.