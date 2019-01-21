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, Esed rejimine yönelik yaptırımları genişletti

Avrupa Birliği (), Suriye'deki Beşşar Esed rejimine uyguladığı yaptırımlar listesine 11 iş adamı ve 5 şirket ekleme kararı aldı.

AA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 21.1.2019 15:57 Güncelleme Tarihi: 21.1.2019 15:59
AB, Esed rejimine yönelik yaptırımları genişletti

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Esed rejimi ve destekçilerine yönelik yaptırım listesinin genişletildiği belirtildi.

Söz konusu iş adamları ve şirketlerin lüks gayrimenkul projeleri ve diğer rejimi destekleyen projelerde yer aldıklarına dikkat çekilen açıklamada, AB Konseyi'nin Suriye'deki Esed rejimine ve destekçilerine yönelik kısıtlayıcı önlemlere tabi olanlar listesine 11 iş adamı ve beş şirket eklediği vurgulandı.

Açıklamada, yaptırım listesindeki rejim yanlısı 72 şirket ve 270 kişiye seyahat yasağı ve mal varlıklarının dondurulması yaptırımlarının uygulandığı ifade edildi.

Öte yandan, Esed rejimine karşı AB'nin uyguladığı yaptırımlar arasında petrol ambargosu, bazı yatırımlara yönelik kısıtlamalar, Suriye Merkez Bankasının AB'de bulunan varlıklarının dondurulması ve rejimin baskıyı artırmasına yardımcı olabilecek teçhizat ve ekipmanlara ithalat yasağı gibi maddeler de bulunuyor.

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AB, Esed rejimine yönelik yaptırımları genişletti
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