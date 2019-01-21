Kuzey İrlanda'da bombalı eylem, Yeni IRA kuşkusu yarattı

Kuzey İrlanda, 21 Ocak (Reuters) - Kuzey İrlanda'nın Londonderry kentinde dün bir araca yerleştirilen bombanın patlaması üzerine dört kişiyi tutuklayan polis, "Yeni IRA" adlı militan bir grubun sorumluluğundan kuşkulanıyor.

Kentin adliye sarayının dışında meydana gelen ve kimsenin zarar görmediği patlamadan birkaç saat sonra polis dört kişiyi yakaladı.

Yardımcı polis müdürü Mark Hamilton "Neyse ki yaralanan olmadı ancak belli ki bu eylem, toplumdaki insanların öldürülmesi girişimiydi" dedi.

Hamilton soruşturmada esas olarak, Yeni IRA adıyla, 1998 yılında varılan barış anlaşmasına karşı çıkan gruplardan birinin sorumluluğu ihtimaline eğildiklerini söyledi.

İngiltere'ye bağlı olan Kuzey İrlanda'nın bağımsızlığı için 30 yıl silahlı mücadele sürdüren İrlanda Cumhuriyet Ordusu'nun (IRA) adını alan bazı gruplar son yıllarda seyrek ve küçük çaplı eylemler yapıyor.

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