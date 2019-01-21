Polis 13 yaşındaki Luciana için halktan yardım istedi

Savcılık kararıyla halktan yardım isteyen Bremen Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, küçük kızın yerini bilenlerin veya nerede olabileceğine ilişkin bilgisi olanların polise başvurmaları istendi. Luciana'nın tanıdıkları ve arkadaşları da kentin birçok yerine el ilanları ve Luciana'nın fotoğraflarını asarak arama çalışmalarına katılıyor.

1.5 kilometre uzaklıktaki Albert Einstein Okulu'na gitmek için perşembe günü saat 07.30 evden çıkan Luciana'dan o günden beri haber alınamadı. 1.60 boyunca, zayıf ve açık kahverengi uzun saçlı olan Luciana'nın bir sapık tarafından kaçırılmasından endişe ediliyor. Küçük kızın gözü yaşlı annesi Teresa ve babası Kai Behrens kızlarının yaşadığını umut ediyor. Kızının telefonuna ve Facebook hesabına sürekli mesaj gönderen anne Teresa Behrens, böylece eve dönmesini veya kendisine ulaşmasını bekliyor. Teresa Behrens, "Daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Kızım bilmeli ki eve dönerse hiçbir şey olmayacak. Sürekli pencereden zilimizin çalınmasını ve bir otomobilin kapısının açılmasını bekliyoruz" dedi.

Resmi kayıtlara göre Almanya'da günde ortalama 150 çocuk ortadan kayboluyor. Ancak çocukların büyük bölümü iki veya üç saat içinde ortaya çıkıyor.