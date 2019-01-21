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Sosyal medyadan fotoğrafları silmek genç kadının felaketi oldu!

'nin şehrinde yaşayan 29 yaşındaki Lois Ashton, erkek arkadaşı ile çektirdiği fotoğrafını değiştirince ölümüne dayak yedi. Eski sevgilisinin evini basan cani adam talihsiz kadının 3 dişini kırdı ve...

Giriş Tarihi: 21.1.2019 10:37 Güncelleme Tarihi: 21.1.2019 11:02
Sosyal medyadan fotoğrafları silmek genç kadının felaketi oldu!

'nin şehrinde yaşayan 29 yaşındaki Lois Ashton, erkek arkadaşı Andrew McNair ile ayrıldıktan bir süre sonra beraber çekmiş oldukları fotoğrafını değiştirip tek başına çekilmiş olduğu fotoğrafı koydu.

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Sosyal medyadan fotoğrafları silmek genç kadının felaketi oldu!
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