Akdeniz’de Sophia krizi

urallar değişsin İtalyan gazeteleri, aşırı sağ görüşlü Lig partisi ile sistem karşıtı sol görüşlü 5 Yıldız Hareketinin (M5S) koalisyonundan oluşan iktidarın Fransa'dan sonra Almanya ile de karşı karşıya geldiğine dikkat çekti. Almanya'nın kararı için "sorun değil" yorumunu yapan İtalya İçişleri Bakanı Matteo Salvini, "Kurallar değişmezse Sophia misyonu durur" dedi.

MİSYON TEHLİKEDE

AB Komisyonunun Göç, İçişleri ve Vatandaşlıktan Sorumlu Üyesi Dimitris Avramopoulos ise "Almanya ve İtalya'nın, göçmen politikasını protesto için Sophia Operasyonundan çıkacağını duyurması AB'nin Akdeniz'deki düzensiz göçle mücadele misyonunu tehlikeye attı" açıklamasını yaptı. Avramopoulos her şeye karşın "son kararı yine üye devletler verecek" değerlendirmesinde bulundu.

AUGSBURG GERİ DÖNECEK

Avrupa Birliği'nin (AB) Akdeniz'deki düzensiz göçle mücadele için 2015 yılında başlattığı "Sophia Operasyonu"nun geleceği Almanya ile İtalya arasında yaşanan krizden dolayı tehlikeye girdi. Almanya, "Sophia Operasyonu"na katılımını askıya alacağını duyurdu.

İtalyan basını, Almanya'nın Sophia Operasyonu'nu askıya alma kararı ve Sicilya Kanalı'nda bulunan Augsburg yerine başka askeri gemi göndermeyeceğini duyurmasının altında, Almanya'nın İtalyan hükümetinin göçmen politikasını protesto etmesi olduğunu yazdı.

DÜZENSİZ GÖÇE KARŞI KURULDU

Resmi adı "Avrupa Birliği Akdeniz Deniz Gücü" (EUNAVFOR Med) olan ve "Sophia Operasyonu" olarak bilinen AB'nin Akdeniz'deki düzensiz göçle mücadele için oluşturduğu misyon 2015 yılında, merkezi Roma olarak kuruldu. İtalya, Almanya, Fransa, Belçika, İspanya, Slovenya ve İngiltere misyona askeri gemileriyle destek veriyor. 2018 yılında Kuzey Afrika kıyılarından deniz yoluyla Avrupa'ya toplam 4 bin 216 düzensiz göçmen gelirken, 2017 yılında bu rakam 2 bin 365 idi.