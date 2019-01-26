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’da parti karşıtı gösteri

'nın başkenti Viyana'da Avusturya Özgürlük Partisi () karşıtı protesto gösterisi düzenledi.

Giriş Tarihi: 26.1.2019 08:07
Avusturya’da aşırı sağcı parti karşıtı gösteri

Viyana Üniversitesi önünde toplanan 5 bine yakın gösterici, "Nazilere yönetimde yer yok", "Zenginlerin hükümeti kahrolsun", "Yukarıdaki ırkçılığa karşı tabanda birlik oluşturuyoruz" yazılı pankartlar açtı.

Şehrin önemli caddelerinden Ringstrasse'yi trafiğe kapatan göstericiler, Viyana'nın en eski kilisesinin de bulunduğu Aziz Stefan Meydanı'na yürüdü.

Burada yapılan konuşmalarda, ırkçı, Müslüman ve göçmen karşıtı aşırı sağcı FPÖ'nün Hofburg Sarayı'nda balo düzenlemesi eleştirilerek bu ve benzer etkinliklerle aşırı sağcı, Neonazi dünya görüşünün normalleştirilmeye çalışıldığı savunuldu.

Özellikle İçişleri Bakanı Herbert Kickl'e tepki gösteren konuşmacılar, bakanın mültecilere yönelik sert yasalar çıkarmak istemesi ve hukuk devleti anlayışıyla çelişen açıklamaları nedeniyle istifa etmesi gerektiğini vurguladılar.

Polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı gösteride herhangi bir taşkınlık yaşanmazken, aşırı sağcıların balo düzenlediği bölge, emniyet güçleri tarafından güvenlik kordonuna alınarak giriş çıkışlara kapatıldı.

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Avusturya’da aşırı sağcı parti karşıtı gösteri
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