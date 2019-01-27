Hilal için 20 yıl sonra yeni çağrı

BUGÜN NELER OLDU

Hamburg'da 27 Ocak 1999 günü kaybolan Hilal Ercan'ın arama çalışmalarının 20. yılında polis görgü tanıklarına çağrıda bulundu. Hamburg Eyalet Kriminal Dairesi (LKA) Başkanı Inge Pape, Hilal vakasının ayrı bir yeri olduğunu belirtti ve ipuçlarını değerlendirmek için 671 dosya açıldığını, ancak sonuca varılamadığını söyledi. Olayın aydınlanması için 5 bin euro para ödülü kondu. Hilal'in kaybolmasından birkaç gün sonra bir kişinin aileyi arayıp bilgi vermek için buluşmak istemesi görgü tanığı olduğu ihtimalini doğuruyor. Söz konusu kişi, aile ile buluştuğu sırada başka bir olaya giden polis araçlarının sirenini duyunca kaçmıştı.