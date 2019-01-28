Haberler > Avrupa Haberleri > İsveç'teki ırkçıların tişörtleri: Bölgendeki camiyi yak

'teki ırkçıların tişörtleri: Bölgendeki camiyi yak

bir grup, üzerinde "Bölgendeki camiyi yak" yazılı tişörtler bastırdı.

AA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 28.1.2019 11:39
İsveç'teki ırkçıların tişörtleri: Bölgendeki camiyi yak

İsveç'te cami ve mescitleri hedef alan ırkçılar, üzerinde ''Bölgendeki camiyi yak" yazılı tişörtler bastırdı.

Expo dergisinin haberine göre aşırı sağcı ve ırkçı bir grup, üzerinde cami ve ateş resimleri ile "Bölgendeki camiyi yak" yazan tişörtler yaptırdı. Grup, sosyal medya hesaplarından reklamını yaptıkları bu tişörtleri 16 avroya satışa çıkardı.

Cami ve mescitleri hedef haline getiren ırkçıların, ülkedeki nefreti körüklediği yorumları yapıldı.

Sosyal Demokrat Parti Genel Sekreteri Lena Radström Baastad, camilerin yakılmasını talep eden tişörtlerin bastırılmasına tepki gösterdi.

Baastad, "Sosyal medyada yayılan nefret tüm ülkeyi zehirliyor. Irkçı grupların bu tür nefret içeren faaliyetleri ve hedef göstermeleri engellenmelidir." ifadelerini kullandı.

Öte yandan İsveç'te son yıllarda camilere dönük saldırılarda büyük artış yaşandı. Uppsala Üniversitesinin hazırladığı rapora göre 2018'de 38 cami ve mescit saldırıya uğradı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
İsveç'teki ırkçıların tişörtleri: Bölgendeki camiyi yak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN