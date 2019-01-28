Sala için 260 bin sterlin topladılar

BUGÜN NELER OLDU

Dünyaca ünlü futbolcuların katılımıyla, Manş Denizi üzerinde uçağı kaybolan Arjantinli futbolcu Emiliano Sala'nın (28) arama çalışmalarının devam etmesi için başlatılan bağış kampanyası sonuç verdi. Sala'nın menajeri Meissa N'diaye'nin ajansı Sport Cover'ın başlattığı "GoFundMe" adlı kampanyaya 24 saatte 2 binden fazla kişi destek verdi. Arsenal'de oynayan Laurent Koscielny ve Manchester City'de top koşturan İlkay Gündoğan gibi çok sayıda yıldız oyuncunun destek verdiği kampanyaya 260 bin sterlinlik bağış yapıldı. Böylece durdurulan arama çalışmaları 2 botla yeniden başlatıldı.