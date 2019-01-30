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Çavuşoğlu dışişleri bakanlarıyla bir araya gelecek

, Avrupa Birliği () üyesi ve adayı ülkelerin dışişleri bakanlarının katılımıyla Romanya'da 31 Ocak-1 Şubat tarihlerinde düzenlenecek "Gymnich toplantısı"na katılacak.

AA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 30.1.2019 10:21 Güncelleme Tarihi: 30.1.2019 10:28
Çavuşoğlu AB dışişleri bakanlarıyla bir araya gelecek

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Çavuşoğlu, AB Yüksek Temsilcisi Federica Mogherini ve Romanya Dışişleri Bakanı Teodor Melescanu'nun davetine icabetle AB üyesi ve adayı ülkelerin dışişleri bakanlarının katılacağı Bükreş'te düzenlenecek gayri resmi nitelikteki toplantıya iştirak edecek.

"Gymnich toplantısı" formatının, dış politika gelişmeleri hakkında fikir teatisine imkan tanıdığı vurgulanan açıklamada, "Söz konusu toplantıda, AB üyesi ve aday ülkelerin ortak çıkarlarının ve sınamalarının bulunduğu alanlar özelinde Çin ile Balkanların geleceğine ilişkin görüş alışverişinde bulunulması, ayrıca AB sürecimiz ve ikili ilişkilerle ilgili olarak bazı üye ülke bakanlarıyla görüşmeler yapılması öngörülmektedir." ifadesi yer aldı.

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Çavuşoğlu AB dışişleri bakanlarıyla bir araya gelecek
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