İngiltere parlamentosu, Brexit anlaşmasında değişiklik şartıyla May'in istediği onayı verdi

May'in sözcüsü, anlaşmanın şimdiki halini iki hafta önce reddetmiş olan parlamentonun, onay vermek için ne yapılmasını istediği konusunda Brüksel'e açık bir mesaj gönderdiğini söyledi.

Muhafazakar milletvekili Graham Brady'nin sunduğu önerge 301'e karşı 317 oyla kabul edildi.

Ancak bu gelişmenin hemen ardından Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk'ın sözcüsü, İrlanda sınırı için kararlaştırılan "backstop" güvence hükmünün anlaşmanın parçası olduğunu ve yeniden müzakere edilemeyeceğini söyledi. May, parlamentonun onayı ile daha güçlenmiş olarak Brüksel'de AB ile pazarlığa oturabilir.

Kabul edilen önergede backstop hükmü yerine, ayrıntısı açıklanmayan "alternatif seçenekler" getirilmesi öneriliyor ve bu değişiklik yapılırsa milletvekillerinin Brexit anlaşmasına onay verecekleri ifade ediliyor.

Ancak Brüksel, diğer 27 AB üyesi ülke tarafından imzalanmış olan Brexit anlaşmasının yeniden müzakereye açılmasını istemiyor.

Bazı AB diplomatları, May'n 13 Şubat'ta İngiliz parlamentosunda yapılacak nihai oylamada, milletvekillerinin önüne çok büyük bir değişiklikle gelmesinin olası görmüyorlar.

Bir diplomat, "May şimdi Brüksel'e gelecek ama reddedilecek" dedi. Milletvekilleri, anlaşmasız çıkışı önlemek için May'in çıkış tarihini ertelenmesini istemesini öngören başka önergeyi ise reddetti.

May oylamadan sonra yaptığı konuşmada, "Bu akşam meclis üyelerinin çoğu, backstop üzerinde değişiklik yapılmış bir anlaşmayı destekleyeceklerini söylediler. Artık AB'den çıkış için bu mecliste büyük ve sürdürülebilir bir çoğunluk sağlanabileceği belli olmuştur" dedi.

Backstop hükmü, AB üyesi İrlanda ile İngiltere'ye bağlı Kuzey İrlanda arsında Brexit'ten sonra sınır denetimlerinin yeniden başlamasını engellemek için getirilen bir güvence.

Serbest sınır geçişi, Kuzey İrlanda'da onlarca yıl süren mezhep çatışmalarına son veren 1998 barış anlaşmasının en önemli unsurlarından biri olmuştu.