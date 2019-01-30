Mevlüde Ana’ya çirkin saldırı

BUGÜN NELER OLDU

Alman basını, Türkiye düşmanı Fatih Çevikkollu ile aynı ödülü almayı reddeden Mevlüde Genç'i ve Avrupa SABAH'ı hedef tahtasına koydu. Basın, Solingen'de 5 yakınını kaybetmesine rağmen kardeşlik çağrıları yapan Genç'e, "Milliyetçi Türklerin baskısı sonucunda TD Plattform Derneği ödülünü almaktan vazgeçti" diye saldırdı.Alman basını, Türkiye'nin Ermeni soykırımı yaptığına ilişkin iftiralar atan Fatih Çevikkollu'yu ise koruma altına aldı. Çevikkollu ve Genç'i 'Plattino Ödülü'ne layık gören, sonra ödül törenini iptal eden TD Plattform Derneği de SABAH'ı mahkemeye vermekle tehdit etti. Dernek, Genç'in "milliyetçi Türkler tarafından baskı altına alındığı"na dair tuhaf bir açıklama yaptı.Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti Uyum Müsteşarı Serap Güler ile birlikte derneğin danışma kurulunda yer alan Cem Özdemir de bu olayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı "Türkleri bölüyor" diye suçlamak için fırsat bildi. TD Plattform'un düzenlediği ödül töreni, 23 Şubat'ta gerçekleştirilecekti. Ödül töreninde konuşmanın Eyalet Başbakanı Armin Laschet tarafından yapılması öngörülmüştü. FRANKFURTTürkiye düşmanı Alman basını, SABAH'ın manşetine atıfta bulunarak, "Türk milliyetçileri baskı yapıyor" yaygarası başlattı. Mevlüde Genç'e de "Nasıl olur da Ermeni soykırımını kabul eden bir Türk'ü rencide edersin" anlamına gelen saldırılar başladı. Cem Özdemir'in başını çeken bildik Türkiye düşmanı isimler, Ermeni şakşakçısı Fatih Çevikkollu'yu eleştiren ve Dernek Danışma Kurulu Başkanı Kemal Şahin'i de dernekten uzaklaştırmak için harekete geçti.