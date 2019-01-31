Danimarka Prensi, Fransa'daki askeri okulda eğitim görecek

Danimarka Prensi Joachim, Fransa'nın başkenti Paris'teki askeri okul "Ecole Militaire"de eğitim görecek.

Kraliyet Basın Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre, Danimarka Kraliçesi II. Margrethe'nin küçük oğlu Prens Joachim, Fransa Savunma Bakanlığının daveti üzerine "Ecole Militaire"de ders alacak.

Haftanın 6 günü eğitim-öğretim verilen askeri okulda 49 yaşındaki Prens Joachim, Eylül 2019'dan 2020'nin yaz aylarına kadar eğitim görecek.

Prens Joachim, askeri okulda bulunacağı sürede Fransız eşi Prenses Marie ve iki çocukları ile Paris'te yaşayacak.

Fransa'nın efsane hükümdarı Napolyon Bonaparte ile General Charles de Gaulle'nin de mezunları arasında bulunduğu askeri okul "Ecole Militaire"nin, yılda 5'i yabancı olmak üzere 30 öğrenci kabul ettiği belirtildi.