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Düşesin saçlarına Melih şekil verdi

Kuaför Melih Benderlioğlu, İngiliz Kraliyet Ailesi mensubu York Düşesi Sarah Ferguson’un saçlarına şekil verdi

CENGİZ PARLAYAN Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 31.1.2019
Düşesin saçlarına Melih şekil verdi
Almanya'nın Düsseldorf kentinde kuaförlük yapan ve 'ünlülerin kuaförü' diye anılan Melih Benderlioğlu (31) son olarak İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eski gelini York Düşesi Sarah Ferguson'un saçını yaptı. Benderlioğlu, Köln'de şekerleme fuarı kapsamında düzenlenen Lambertz firmasının partisine katılan Düşes'in saçlarını 'kırmızı halı' modeli şeklinde yaptığını dile getirdi ve "Ferguson, benimle tokalaştı. İsmimi sordu. Yaptığım saç modelini çok beğendiğini bana söyledi. Aynı gün Wilma Elles, Miss Europa Rosana Davidson'un da saçını yaptım" dedi. Benderlioğlu, 2015'te kuaförlük dalında Almanya şampiyonu olmuştu.
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Düşesin saçlarına Melih şekil verdi
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