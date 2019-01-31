Düşesin saçlarına Melih şekil verdi

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nınDüsseldorf kentinde kuaförlük yapan ve 'ünlülerin kuaförü' diye anılan Melih Benderlioğlu (31) son olarak İngiltere Kraliçesi Elizabeth'in eski gelini York Düşesi Sarah Ferguson'un saçını yaptı. Benderlioğlu, Köln'de şekerleme fuarı kapsamında düzenlenen Lambertz firmasının partisine katılan Düşes'in saçlarını 'kırmızı halı' modeli şeklinde yaptığını dile getirdi ve "Ferguson, benimle tokalaştı. İsmimi sordu. Yaptığım saç modelini çok beğendiğini bana söyledi. Aynı gün Wilma Elles, Miss Europa Rosana Davidson'un da saçını yaptım" dedi. Benderlioğlu, 2015'te kuaförlük dalında Almanya şampiyonu olmuştu.