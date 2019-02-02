Almanya: INF'siz dünya daha tehlikeli olacak

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'ndan (INF) tek taraflı olarak çekileceğini açıklaması üzerine NATO'nun tam destek açıklamasına karşın, Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, dünyanın daha güvensiz bir yer haline geleceğini belirtti.

Maas, sosyal medya sitesi Twitter üzerinden paylaştığı mesajında, "ABD, INF'den çıkmak istiyor. Maalesef Rusya, anlaşmaya bağlılığını yeniden tesis etmeye hazır değil. Bu anlaşma olmaksızın daha az güvenlik olacak. Silahlanmaya ilişkin değil, herkesi kapsayan silah kontrol mekanizmasına ilişkin tartışmaya ihtiyacımız var" ifadesine yer verdi.

INF ANLAŞMASI

ABD Başkanı Ronald Reagan ve Sovyetler Birliği Lideri Mihail Gorbaçov tarafından, 1987 yılında imzalanan anlaşma, karadan havaya atılabilen ve 500 ile 5 bin 500 kilometre arasında orta menzilli nükleer füzelerin yasaklanmasını öngörüyor. Anlaşma, denizden ateşlenen füzeleri kapsamıyor.