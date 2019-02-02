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'den 'na sert tepki

Genel Başkanı : "Sayın 'nun milliyetçilik tarifi körün fil tarifine tamamıyla uyar. Virane zihninde milliğin kırıntısı dahi olmayan birisinin bize milliyetçilik hatırlatması yapması, zeka özrü değil, zilletin zehir tesiridir."

AA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 2.2.2019 19:08 Güncelleme Tarihi: 2.2.2019 19:34
Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Sayın Kılıçdaroğlu'nun milliyetçilik tarifi körün fil tarifine tamamıyla uyar. Virane zihninde milliliğin kırıntısı dahi olmayan birisinin bize milliyetçilik hatırlatması yapması, zeka özrü değil, zilletin zehir tesiridir. Vatana, bayrağa, orduya kast edenlerle ittifak kurmuş birisinin ağzına alacağı ne millet ne de milliyetçiliktir, sadece zillet ve rezalettir. Sayın Kılıçdaroğlu onu bunu bırak, nereye hizmet ettiğinden bahset. Zillet ittifakıyla PKK'ya nasıl boyun eğdiğini açıkla." dedi.

Bahçeli, Sakarya'daki fabrika ile ilgili de, "Satış yokken var demek yalandır. İşletme hakkının devir işlemleri sürerken Katar ordusu aldı demek sahtekarlıktır." ifadelerini kullandı.

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Bahçeli'den Kılıçdaroğlu'na sert tepki
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