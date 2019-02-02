Hollanda kendini katliamdan akladı

BUGÜN NELER OLDU

Hollanda Başsavcılığı tarafından hazırlanan bir raporda, Hollanda'nın 1995 yılındaki Srebrenitsa katliamında suçu olmadığı ileri sürüldü. Hazırlanan bilirkişi raporu Hollanda devletinin toplu katliamdan sorumlu tutulamayacağı sonucuna vardı. Başsavcılığın Hollanda Yargıtay'ına sunduğu raporlara genelde mahkeme heyeti uyuyor. Ancak mahkeme farklı yönde karar verme hakkına da sahip. 11 Temmuz 1995 tarihinde Sırp askerleri, Birleşmiş Milletler'in "güvenli bölge" olarak ilan ettiği Srebrenitsa'ya girmişti. Sırp askerleri, Hollandalı askerlerin korumakla mükellef olduğu Müslümanları istemiş, Hollandalı askerler de korumasız insanları teslim ederek onların katledilmesine göz yummuştu.Katliamda ölen 8 bin 300 kişiden pek çoğu, Saraybosna'nın 150 km kuzeydoğusundaki mezarlıkta yatıyor.