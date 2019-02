Anvers’te kanlı hesaplaşma

BUGÜN NELER OLDU

Belçika'nın Anvers kentinde Türklerin yoğun olarak yaşadığı Brederode Caddesi, Cumartesi günü dehşet dolu anlara sahne oldu. Urfalı kahvehane işletmecisi Mehmet Y. ile oğlu, Emre Söğütlü (27), kuzeni Ozan Söğütlü (20) ve Fatih Dalbaş'a kurşun yağdırdı. Olayda Emre yaşamını yitirdi, Ozan ve Fatih ağır yaralandı. Gündüz vakti gerçekleşen olay sokakta bulunanlar tarafından cep telefonu ile an be an görüntülendi.Mahalle sakinleri, Emre'nin Cuma akşamı birkaç mekanda içtikten sonra Urfalıların kahvehanesine gittiğini ve tarafların tartıştığını aktardı. Emre Söğütlü'nün, kahvehanenin camlarını kırdığını iddia edenler, "Ertesi gün Emre'nin kuzeni Ozan, kahveye gitmiş. İçeriye alınmayınca Emre'yi çağırmış. Kuzenler dükkânın önüne geldiğinde Mehmet Y. (60) ve 32 yaşındaki oğlu Ç. Y., kurşun yağdırmış" dedi.Edinilen bilgiye göre taraflar arasında husumet 2017'de başladı. PKK propagandası yapan bir otobüsü durduran vatansever gençler, PKK yandaşları ile kavgaya tutuştu. Olayda PKK yandaşları, Urfalı Mehmet Y.'nin kahvehanesine sığındı. 8 kişinin yaralandığı olay sonrası Türk gençleri ile mekân sahibi arasında sürtüşmeler yaşandı.Mehmet Y. (60) ve oğlu Ç. Y., sokak ortasında Konyalı Emre ve Ozan Söğütlü'ye kurşun yağdırdı. Araya girmek isteyen Fatih Dalbaş da kurşunlara hedef oldu, bacağından vuruldu. Emre hastanede yaşamını yitirirken, Ozan'ın yoğun bakımda olduğu belirtildi. Saldırgan baba ve oğul olay yerinde gözaltına alındı.Anvers Başkonsolosu Metin Girgin, olay yerine anında intikal ettiğini belirtti. Durumu yakından takip eden Girgin, "Vatandaşlarımız sakin olsun ve olayı başka yerlere çekmesin" diye çağrıda bulundu.