Yunanistan Başbakanı Çipras, Türkiye ziyareti öncesi AA'ya konuştu

Yunanistan Başbakanı Çipras, kritik Türkiye ziyareti öncesi AA'ya konuştu: Çipras açıklamasında, "Hem halklarımıza hem de bölgemize fayda sağlayacak bir ilişkiyi inşa etmemiz gerekli" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile aralarında açık sözlü bir iletişim olduğunun altını çizen Çipras, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilişkim saygı, samimiyet ve açık sözlülüğe dayanıyor" dedi.

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Çipras, Türkiye'nin 4 milyon mülteciye ev sahipliği yaptığını belirterek, "Bu uluslararası toplum tarafından görülmeli ve AB komşumuza destek için elinden gelen ne varsa yapmalı." dedi.