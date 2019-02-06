Türkiye'den Fransa'ya taziye

Türkiye, Fransa'nın başkenti Paris'te bir binada çıkan ve çok sayıda kişinin ölmesi ve yaralanmasına neden olan yangının ardından bu ülkeye taziyede bulundu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Paris'in 16. bölgesinde 5 Şubat'ta 8 katlı binada çıkan yangında ilk belirlemelere göre en az 10 kişinin hayatını kaybetmesinden ve 37 kişinin yaralanmasından büyük üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bu acı olay nedeniyle Fransa halkının üzüntüsünü paylaşıyor ve yaşamını yitirenlerin ailelerine başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz. Olayda hafif yaralanan bir Türk öğrenci hastaneden taburcu edilmiş olup büyükelçiliğimiz ve başkonsolosluğumuzca kendisiyle yakından ilgilenilmiştir." ifadesi kullanıldı.