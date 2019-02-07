Bit pazarından alındı saf elmas çıktı

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Londra'da yaşayan Debra Goddard, annesinin dolandırıcılık nedeniyle yüklü miktarda para kaybetmesi üzerine onun 33 yıl önce ikinci el pazarından 10 sterline aldığı parlak cam yüzüğü satmaya karar verdi. Yüzüğü 750 sterlin gibi bir fiyata satabileceğini düşünen 55 yaşındaki kadın, yüzüğün gerçek değerini öğrenmek için bir kuyumcuya gitti. Goddard, yüzüğü inceleyen kuyumcunun, "Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Bu bir elmas" demesi üzerine büyük bir şaşkınlık yaşadı. Kuyumcunun yüzüğün taşının 26.27 karatlık bir elmas olduğunu söylemesi üzerine Goddard, yüzüğü Sotheby's Müzayede Evi'ne götürdü. Mücevher uzmanları, yüzüğü inceleyerek değerinin 750 bin sterlin olduğunu belirledi. Aynı zamanda koruyucu anne olarak hayır işlerinde de bulunan kadın, yüzüğü satıp müzayede masraflarından sonra 470 bin sterlin kazandı.The Sun gazetesine konuşan kadın, annesinin soyulmasından sonra hayatın onlara bir iyilikte bulunduğunu ve hiç beklemedikleri yüklü miktardaki paranın hayatlarını kolaylaştırdığını belirtti. Goddard, paranın bir kısmını 72 yaşındaki annesi June Boyle'ın tedavisi için kullandıklarını söyledi. Diğer kısmıyla da annesinin hayali olan şeyleri gerçekleştirdiklerini belirten Goddard, "Barbados'ta tatil yaptı, Tom Jones'u gördü. Vegas'ta Celine Dion'u gördü ve bir kürk manto satın aldı" diyerek paranın hayatlarını güzelleştirdiğini ifade etti.