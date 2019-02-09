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Alman ordusunda darbeci temizliği

istihbarat birimi ’nin dinlemesine takılan bir yarbay, ‘darbecilik’ suçlamasıyla görevden uzaklaştırıldı.

Giriş Tarihi: 9.2.2019
Alman ordusunda darbeci temizliği
ALMAN Ordusu bünyesindeki özel tim (KSK) görevlisi Daniel K., adlı yarbay görevden uzaklaştırıldı. Daniel K., aşırı sağ motifli salıdırı planlayan ve hakkında dava açılan teğmen Franco A. soruşturması kapsamında tespit edildi. Daniel K., ordu istihbarat birimi MAD'nin dinlemesine takıldı.
DANIEL K.'nin, mülteci akınından sonra devletin kontrolü kaybettiğini söylediği kaydedildi. "Artık bazı şeyleri ele almanın zamanın geldi" diyen yarbay tüm görevlerden uzaklaştırıldı. Yarbayla birlikte ordu ile ilişkisi kesilen yedi askerden dördünün aşırı sağcı, üçünün ise radikal dinci olduğu bilgisi verildi.
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Alman ordusunda darbeci temizliği
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