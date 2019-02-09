FETÖ’nün hainleri saldırıya başladı

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Almanya'nın Karlsruhe şehri yakınlarında yer alan Bretten kasabasında, 3 çocuk babası Savaş Çelik (45) Çarşamba akşamı FETÖ'cülerin bıçaklı saldırısına uğradı. DİTİB Bretten Yeşil Cami Yönetim Kurulu Üyesi olan Çelik'i, kar maskeli ve eldivenli iki kişi, "Sesini çıkarma yoksa boğazını keseriz" diye tehdit ederek etkisiz hale getirdi. FETÖ'cüler ellerini plastik kelepçeyle bağladıkları Çelik'i, sanayi bölgesinde yer alan ıssız bir sokağa götürdü.Çelik, "Bana 'Gülen cemaatinin abileri ve ablalarından uzak duracaksın' dediler ve Yeşil Cami cemaatinden FETÖ karşıtlığı ile bilinen 6 kişinin daha ismini vererek onları da tehdit ettiler" diye konuştu. Çelik'i sağ göğsü, sağ kolu ve bacağından bıçaklayan saldırganlar silahın kabzasıyla da başına sertçe vurup kaçtı. Ambulansla hastaneye kaldırılan Çelik, tedavisinin ardından taburcu olarak evine döndü.Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran'ın kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiği Çelik'i, olayın hemen ardından Karlsruhe Başkonsolosluğu'ndan Konsolos Adnan Hayal ve UID'den Rhein Neckar Bölge Başkanı Osman Gökalp ziyaret etti. Çelik, "Ben devletimin, 82 milyon vatandaşımızın arkamda olduğunu hissettim. Devletimiz bu mücadelede yalnız olmadığımızı hissettirdi" dedi.Haın FETÖ'cülerin saldırısı sonrası DİTİB'den yazılı açıklama geldi. "DİTİB camiası olarak sayın başkan yardımcımıza Allah'tan şifalar diliyor, bütün aile olarak yanında olduğumuzu ifade ediyor ve bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz" ifadesinin yer aldığı açıklamada DİTİB camileri ve yöneticilerinin güvenliği konusunda daha hassas tedbirler alınması talebi yer aldı.HAIN terör örgütü FETÖ mensuplarıyla her ortamda mücadele ettiğini anlatan Çelik'in, 2017 yılında Diyarbakır'ın Lice ilçesi kırsalında operasyona giderken PKK'lı teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Jandarma Binbaşı Ümit Çelik'in de amcasının oğlu olduğu öğrenildi.