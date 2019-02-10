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’da birbiriyle çatıştı

eylemleri 13’üncü haftasında sürüyor. ’nın birçok kentinde eylemciler yine sokaklardaydı. Dün ’teki gösterilerde birçok kişi yaralandı; bir eylemcinin ise eli bileğinden koptu.

Giriş Tarihi: 10.2.2019 16:26
Lyon’da sarı yelekliler birbiriyle çatıştı

Sarı yelekliler eylemleri 13'üncü haftasında sürüyor. Fransa'nın birçok kentinde eylemciler yine sokaklardaydı. Dün Paris'teki gösterilerde birçok kişi yaralandı; bir eylemcinin ise eli bileğinden koptu.

Fransa'nın Lyon kentinde gerçekleşen gösterilerde ise aşırı sağcı ve aşırı sol görüşlü eylemciler birbiri ile çatıştı.

Aşırı sağ ve aşırı sol görüşlü sarı yelekli eylemciler, yürüyüşlerin düzenlendiği bir yolda önce tartıştı ardından birbirine girdi.

Sopalar ve yoldan söktükleri taşlar ile birbirine saldıran eylemcilerden yaralananlar oldu. O anları ise yine vatandaşlar kaydetti.

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Lyon’da sarı yelekliler birbiriyle çatıştı
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