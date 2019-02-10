Ukrayna Kırım yakınlarında tatbikat yapacak

krayna Savunma Bakanlığı Basın Ofisi, Ukrayna'nın yakınlarında tatbikat yapılacağını duyurdu. Açıklamada "2019 yılında toplam 4 tatbikat yapılacak. İlk tatbikat Şubat ayında Kırım yakınlarında bulunun Herson Bölgesi'ndeki Yagorlik poligonunda uçaksavar füzelerinin deneme atışlarıyla gerçekleşecek" denildi.

Açıklamanın devamında ise tatbikatta kullanılacak olan savunma sistemlerinin isimlerinin "Buk-M1, ZRS S-125, S-300P/PO/B1" olduğu belirtildi."Tam bir savaş durumu gerçekliğiyle yapacağız"Konuyla alakalı bir yorum da Ukrayna Füzesavar Roketleri Birliği Başkanı Yuriy Stavskiy'den geldi. Stavskiy açıklamasında "Tüm dikkatimizi tatbikata vereceğiz. Bu sene yapmayı planladığımız tatbikatları geçen sene yapılan tatbikatlardan daha geniş kapsamlı uygulayacağız. Burda Buk-M1 ve S-300P'lerden bahsediyoruz. Tam bir savaş durumu gerçekliğiyle yapacağız. Zaten amacımız da bu" dedi.

BM'DEN UKRAYNA'YA YARDIM SÖZÜ

Birleşmiş Milletler (BM) Ukrayna'ya maddi yardım yapılacağını duyurdu.

Birleşmiş Milletler'den (BM) yapılan açıklamada, Ukrayna'ya maddi yardım yapılacağı duyuruldu. Konuya dair açıklama Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'ndan (UNDP) geldi. UNDP'ye üye ülkelerden Danimarka, İsveç ve İsviçre temsilcileri projenin konusunu ve proje kapsamında yapılacak yardımları açıkladı. Yetkililerden yapılan açıklamaya göre 2022'ye kadar "Ukrayna'nın doğusundaki güvenliğe, adalete, sosyal uyum ve çevreye yönelik etkin-geliştirici yol programı" kapsamında Ukrayna'ya 14 milyon 45 bin dolar değerinde maddi yardımda bulunulacak.Açıklamada, "Oluşan güven krizinin üstesinden gelmenin yolu yeni iş imkanları oluşturmak, fakirlikle ve yolsuzluklarla mücadele etmek, insan haklarına saygılı olarak kanuni ve adli reformları uygulamaktan geçiyor" ifadelerine yer verildi.