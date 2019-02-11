Bu taşımayı dünya izledi

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Hollanda'da işadamları Atilay Uslu ve Yıldıray Karaer'in sahibi olduğu Corendon Hotels&Resort bünyesinde bulunan Village Hotel'in bahçesine Boeing 747-400 uçağın taşınmasını dünya hayranlıkla izledi. Uçağın nakliye edilişini yaklaşık bin kişi izledi. 12,5 kilometre yol kat eden 71 metre uzunluğundaki uçak, otelin bahçesine tam 57 manevrayla yerleştirildi. Uslu, "Bahçemize yerleştirilen uçakta bundan böyle restoran, kafe, kütüphane, müze ve 5-D uçuş simülatörü hizmeti verilecek" dedi./ BADHOEVEDOR