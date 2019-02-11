Haberler > Avrupa Haberleri > Bütün çaba Öykü’ler için

Bütün çaba Öykü’ler için

’da Öykü ve diğer lösemi hastalarına umut olmak için gerçekleşen ve dondurucu soğukta oynanan dostluk maçı kapsamında 100 kişi doku örneği verdi

İSA DEVEÇEKEN
İSA DEVEÇEKEN Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 11.2.2019
Bütün çaba Öykü’ler için
Türkıye'de tedavi gören lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve diğer uygun ilik bekleyen lösemi hastaları Bahar (23), Atakan (22) ve Mira (2) için Almanya'da doku tipleme kampanyaları sürüyor. Bad Nauheim Türkspor ile Bad Homburg Vatanspor'un, lösemi hastalarına dikkat çekmek için gerçekleştirdiği dostluk maçında yaklaşık 100 kişi kampanyaya katılarak doku örneği verdi.

BAD Nauheim Türkspor'un lokalinde gerçekleşen etkinliğe Öykü'nün anneannesi Havva Yılmaz Duman da katıldı. Duman, "Bugün Türk, Alman, Hırvat, Boşnak ve diğer milletlerden insanlar buradaydı. Güzel bir yardımlaşma ve duyarlılık örneği sergilendi. Herkese teşekkür ediyorum" dedi. Gruppenliga takımı TSV Bad Nauheim Türkspor ile Hessen Verbandsliga ekibi Bad Homburg Vatanspor arasındaki maç, Vatanspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bütün çaba Öykü’ler için
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN