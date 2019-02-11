Bütün çaba Öykü’ler için

BUGÜN NELER OLDU

Türkıye'de tedavi gören lösemi hastası 3,5 yaşındaki Öykü Arin Yazıcı ve diğer uygun ilik bekleyen lösemi hastaları Bahar (23), Atakan (22) ve Mira (2) için Almanya'da doku tipleme kampanyaları sürüyor. Bad Nauheim Türkspor ile Bad Homburg Vatanspor'un, lösemi hastalarına dikkat çekmek için gerçekleştirdiği dostluk maçında yaklaşık 100 kişi kampanyaya katılarak doku örneği verdi.BAD Nauheim Türkspor'un lokalinde gerçekleşen etkinliğe Öykü'nün anneannesi Havva Yılmaz Duman da katıldı. Duman, "Bugün Türk, Alman, Hırvat, Boşnak ve diğer milletlerden insanlar buradaydı. Güzel bir yardımlaşma ve duyarlılık örneği sergilendi. Herkese teşekkür ediyorum" dedi. Gruppenliga takımı TSV Bad Nauheim Türkspor ile Hessen Verbandsliga ekibi Bad Homburg Vatanspor arasındaki maç, Vatanspor'un 2-1'lik galibiyetiyle sona erdi.