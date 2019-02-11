Sıla yolu’na AB el attı

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Avrupalı Türklerin otomobilleri ile anavatana giderken Bulgaristan'da yaşadıkları sıkıntılara Avrupa Birliği (AB) el attı. AB Türkiye Raportörü Kati Piri, Türklerin Bulgaristan'da yaşadıkları sorunları Bulgar yetkililere iletti. Piri, Bulgar zulmünü sona erdirmek için başlattığı girişim kapsamında Hollanda'dan dört kişilik bir Türk heyeti Brüksel'e davet etti.KENDİSİ de Hollanda İşçi Parti (PvdA) kökenli olan Kati Piri, Avrupa Parlamentosu'nda Hollanda'dan Tekin Ateş, Mehmet Sefrantı, Hasan Tekten ve Cafer Ateş'ten oluşan Türk heyeti ağırladı. Piri,dört kişilik Türk heyetini Bulgar parlamenterlerle bir araya getirdi. Buluşmada çilenin sona ermesi için neler yapılabileceği konuşulurken, Bulgar vekiller, ellerinden gelen yardımı sunma sözü verdi. Ancak Türk heyeti, mutlak çözüm bulunmasını istedi.BULGARİSTAN'IN 11 yıldır AB üyesi olduğuna dikkat çeken Türk heyeti, "Ayrıca Bulgaristan AB'den milyonlarca euro sübvansiyon alıyor, ama halen sorunlar devam ediyor. Bunu kabul etmek artık mümkün değil. Avrupa Birliği'ne üye olan bir ülkede bunların yaşanması skandaldır. Artık bu sorunlara bir son verilmelidir" dedi. Türk heyeti, hazırlanan son raporu Bulgar parlamenterlere vererek, sorunlara çözüm getirilmesini istedi.