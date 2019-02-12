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Başbakanı Conte'den Avrupa’ya eleştiri

Başbakanı Giuseppe Conte, Avrupa projesinin itici gücünü kaybettiğini ve kritik bir aşamada olduğunu belirtti

AA Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2019 23:38
İtalya Başbakanı Conte'den Avrupa’ya eleştiri

Conte, Strazburg'da devam eden Avrupa Parlamentosu Genel Kurulunda Avrupa'nın geleceğine ilişkin konuşma yaptı.

"Avrupa projesi itici gücünü kaybetmiş görünüyor ve kritik bir aşamada." ifadelerini kullanan Conte, Avrupa Birliği'nin (AB) ekonomik bir perspektifle yetindiğini ancak siyasi bir vizyona ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Conte, AB'nin bütçesinin, İtalyan ekonomisini yeniden canlandırması gerektiğini savundu.

Göçmen meselesinin İtalya sayesinde Avrupa'daki tartışmaların merkezinde yer aldığını belirten Conte, göçmenlerle ilgili ayrım yapılmadan her ülkenin dayanışma içerisinde olması gerektiğini dile getirdi.

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İtalya Başbakanı Conte'den Avrupa’ya eleştiri
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