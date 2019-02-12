Türk işyerine faşist saldırı

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Lünen kentinde 4 yıldır faaliyette olan fizik tedavi merkezine hem soygun hem de ırkçı saldırı düzenlendi. Fatma İ. (31) ve Kosovalı Jasmina B.'ye (27) ait işyerine giren kimliği belirsiz kişiler, camları kırıp, duvarlara ve aynalara gamalı haç çizdi. Merkezi alt üst eden hırsızlar, kasada bulunan nakit parayı da alarak ortadan kayboldu.Fatma İ., "Almanya'da doğup büyüdüm. Bu merkezi açabilmek için çok çaba sarf ettim. Saldırı bizi şok etti. Çok tedirginim ve can korkusu yaşıyorum. Merkeze girmeye korkuyorum. Psikolojik tedaviye başladım. Faillerin en kısa sürede yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Irkçı saldırıyı devlet güvenlik dairesi soruşturuyor.