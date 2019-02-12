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Türk işyerine faşist saldırı

Faşistler, ’nın Lünen kentinde Fatma İ.’nin işlettiği fizyoterapi merkezinin camlarını kırıp, duvar ve aynalarına çizdi

CENGİZ PARLAYAN Avrupa Haberleri
Giriş Tarihi: 12.2.2019
Türk işyerine faşist saldırı
Almanya'nın Lünen kentinde 4 yıldır faaliyette olan fizik tedavi merkezine hem soygun hem de ırkçı saldırı düzenlendi. Fatma İ. (31) ve Kosovalı Jasmina B.'ye (27) ait işyerine giren kimliği belirsiz kişiler, camları kırıp, duvarlara ve aynalara gamalı haç çizdi. Merkezi alt üst eden hırsızlar, kasada bulunan nakit parayı da alarak ortadan kayboldu.
Fatma İ., "Almanya'da doğup büyüdüm. Bu merkezi açabilmek için çok çaba sarf ettim. Saldırı bizi şok etti. Çok tedirginim ve can korkusu yaşıyorum. Merkeze girmeye korkuyorum. Psikolojik tedaviye başladım. Faillerin en kısa sürede yakalanıp cezalandırılmasını istiyorum" dedi. Irkçı saldırıyı devlet güvenlik dairesi soruşturuyor.
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Türk işyerine faşist saldırı
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