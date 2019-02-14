Hollanda’da FETÖ istilası

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Hollanda Göç ve Vatandaşlık Dairesi (İND), 2017'de Türkiye'den 481 iltica başvurusu yapıldığını açıklarken, bu sayının 2018'de 1382 olarak belirlendiğini duyurdu. Rakam neredeyse üçe katlandı. İND'nin raporuna göre 2018'de çoğunluğu FETÖ'cülerden oluşan 350 kişinin iltica başvurusu kabul edildi. Bu FETÖ'cülere Hollanda devleti oturma izni verdi.Hollanda'ya dünya genelinden yapılan başvurular ise 30 bin 380 olarak belirlendi. 2018 iltica rakamları, 2017'deki 31 bin 327 başvurunun altında kaldı. 2018'de Hollanda'ya iltica başvurusu yapanlarda 5 bin 203'le Suriyeliler birinci, 3 bin 953'la Eritreliler ikinci, 2 bin 422'yle İranlılar üçüncü, 1588 ile de Iraklılar dördüncü sırada yer aldı.Hollanda, FETÖ üyelerinin tercih ettiği ülkelerin başında geliyor. Hollanda'da çok sayıda FETÖ'cü yaşıyor. Bu ülkedeki en tanınmış FETÖ'cülerden biri de Turan Yazır.