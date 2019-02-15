Türkiye’den Avusturya’nın bozkurt yasağına kınama

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Türk Dışişleri Bakanlığı, Bozkurt işaretini yasaklayan Avusturya'ya tepki gösterdi. Açıklamada, "Avusturya'da parlamentoda kabul edilen ve yasalaşma süreci tamamlanan 'Sembol Yasası'nın 'Bozkurt' işaretini içerecek şekilde 1 Mart 2019 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecek olmasını kabul etmiyor ve bir kez daha şiddetle kınıyoruz" denildi. Açıklamada, Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen Avusturya İçişleri Bakanlığı'nca anılan yasa doğrultusunda Bozkurt işaretinin PKK'nın sembolüyle aynı listede yer aldığına dikkat çekildi ve bu durum "skandal" olarak değerlendirildi.