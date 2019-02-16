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Cinayetin nedeni yasak aşk çıktı

Yaklaşık 9 ay önce ormanda ölü bulunan Erdal Bozkurt’un, sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Kadının, cinayeti kocasıyla birlikte işlediği tahmin ediliyor

Giriş Tarihi: 16.2.2019
Cinayetin nedeni yasak aşk çıktı
Almanya'nın Fransa sınırına yakın Offenburg ile Ortenberg arasında 12 Mayıs 2018'de ölü bulunan Erdal Bozkurt'un (43) yasak aşk cinayetine kurban gittiği ortaya çıktı. Bozkurt'un internette tanıştığı 50 yaşındaki bir Türk kadını ile ilişkisi olduğu ve kadının kocasının bu ilişkiyi öğrendiği, Bozkurt'un kadının kocası ve kadın tarafından öldürüldüğü belirtiliyor. Koca mahkemede ifade vermeyi reddederken, kadın cinayeti nefs-i müdafaa amacıyla tek başına işlediğini iddia etti. Fakat savcılık tetiği kocasının çektiğinden hareket ediyor.
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Cinayetin nedeni yasak aşk çıktı
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