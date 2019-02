En anlamlı teşekkür

BUGÜN NELER OLDU

Almanya'nın Bremen Mitte Hastanesi Plastik Cerrahi Bölümü Başhekimi Prof. Dr. Can Cedidi, meslek hayatının en anlamlı hediyelerinden birini aldı. İş kazası sonucu sol eli kopan Kevin Friedrichs isimli genç, elini başarılı bir ameliyatla yerine dikmeyi başaran Can Cedidi'ye özel, tamamen vida ve metallerden oluşan minyatür ameliyathane yaptı.Uzun bir tedavi sonrası sol elini tekrar kullanmaya başlayan ve işine dönen Alman genç, işyerinde hazırladığı metal ameliyathaneyi teşekkür için profesöre getirdi. Friedrichs, "Sen olmasaydın, şimdi sol eli olmayan, çok sevdiği işini yapamayan bir genç olacaktım. Sana ve ekibine teşekkür ederim" dedi. Prof. Cedidi ise gencin sol elini çok iyi kullandığını belirtti.Cedidi şöyle konuştu: "Yaptığı metal ameliyathane elini kullanabilmesinin göstergesi. Eli koptuğu için çok üzgündü, ağlıyordu. Ekibimle mikro cerrahi kullanarak eli kurtardık. O da ameliyat olduğu alanı metallerle yapıp bize hediye olarak getirmiş. Güzel işçilik çıkarmış. Hediye beni mutlu etti. Ben de mini ameliyathaneyi büroma koydum."Kevin Friedrichs isimli genç, kopan elini tekrar diken ve onu sağlığına kavuşturan Türk Profesör Can Cedidi'ye ameliyat olduğu ameliyathanenin metalden minyatürünü yaparak hediye etti.