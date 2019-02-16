Komşu’da grip salgını: 56 ölü

BUGÜN NELER OLDU

Yunanistan'da, son 3 ayda H1N1 virüsünün sebep olduğu grip salgınında 56 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi. Yunanistan Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinden (KEELPNO) yapılan açıklamada, grip nedeniyle sağlık merkezlerine başvuran hasta sayısında son günlerde ciddi artış kaydedildiği, son bir haftada yoğun bakım ünitelerinde tedavi gören 18 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edildi.Açıklamada, son 3 aydır H1N1 virüsünün sebep olduğu grip salgınında 39'u erkek, 17'si kadın toplam 56 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaklaşık 226 kişinin H1N1 virüs salgınından etkilendiği aktarılan açıklamada, sağlık merkezlerine başvuran 40 kişinin yoğun bakım ünitelerinde tedavi altına alındığı kaydedildi.Kıbrıs Rum kesiminde de Limasol Genel Hastanesi'nde grip tedavisi gören bir kişi yaşamını yitirdi. Yetkililer, H1N1 virüsünün halen yayılma aşamasında bulunduğuna dikkati çekerek, halka aşı olmaları çağrısı yaptı.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bir dizi ziyaret ve açılış programı için gittiği Karabük'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Yunanistan'da H1N1 virüsünden meydana gelen ölümler hatırlatılarak, Türkiye'de böyle bir salgının olup olmadığı sorusu üzerine Koca, "Biz de bu anlamda normal mevsimsel grip salgını dışında özel bir salgın durumunun olmadığını ve halk arasında domuz gribi gibi adlandırmalarla yapılan grip salgınının şu an olmadığını, bununla ilgili tedbirlerin alındığını söyleyebilirim" dedi. Bakan Koca, ilaç almakta vatandaşların zorluk yaşadığı iddialarına ise şu yanıtı verdi: Biz vatandaşımızı asla ilaçsız bırakmak istemiyoruz. Fırsatçılık yapanlara da göz açtırmayacağız. Bununla ilgili önümüzdeki günlerde bu denetimler devam edecek. İlaç takip sistemimiz var. Sorun yaşayacak olan vatandaşlarımız mutlaka bize ulaşsın, gereği yapılacak.